Para onde vai Róger Guedes

Último clube brasileiro de Róger Guedes foi o Corinthians. Rodrigo Coca / Ag. Corinthians

Uma das principais metas da nova diretoria do Flamengo, que tem como presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, é a contratação do atacante Róger Guedes, 28 anos. O clube carioca já está conversando com o Al-Rayyan, do Catar, por uma contratação em definitivo.

O ex-jogador do Criciúma, Palmeiras, Atlético-MG e, mais recentemente, Corinthians está no Oriente Médio desde agosto do ano passado. Por lá, Róger Guedes já soma 34 gols e seis assistências em 46 jogos.

A nova diretoria do Flamengo, que vai trabalhar pelo próximo triênio, entende que o ex-jogador do Corinthians tem as características necessárias para substituir Gabriel Barbosa, o Gabigol, que se despediu do clube carioca na última rodada do Brasileirão.

Leia Mais Para onde Gabigol vai em 2025?