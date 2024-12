Para onde Gabigol vai em 2025?

Gabriel Barbosa não renovou com o Cruzeiro. Marcelo Cortes / Flamengo / Divulgação

Enquanto o Flamengo se despediu do Brasileirão 2024 em partida contra Vitória, no domingo (8), Gabriel Barbosa, o Gabigol, se despediu da torcida rubro-negra. Inclusive, fez um dos gols do empate em 2 a 2, no Maracanã.

O atacante de 28 anos deixa o clube da Gávea após seis temporadas e 13 títulos. A tendência é que ele desembarque com sua bagagem vitoriosa em Belo Horizonte para atuar no Cruzeiro a partir de 2025. O contrato com o Flamengo se encerra em 31 de dezembro.

O colunista Mauro Cezar Pereira, do UOL, afirma que o atleta e seu empresário têm em mãos uma proposta do clube mineiro. Gabriel Barbosa já teria, inclusive, conversado com o técnico Fernando Diniz, que está de saída da Raposa.