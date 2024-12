Joel Embiid é excluído após duas faltas técnicas, mas Philadelphia 76ers vence o San Antonio Spurs

EMILEE CHINN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Embiid exagerou nas reclamações com a árbitra.

Com 32 pontos e duas jogadas cruciais no minuto final, Tyrese Maxey foi fundamental na vitória do Philadelphia 76ers sobre o San Antonio Spurs por 111 a 106 na noite desta segunda-feira (23) após a exclusão de Joel Embiid.