Dortmund faz três em 5 minutos, derrota Wolfsburg e sobe para o sexto no Alemão

Julian Brandt chuta para marcar o seu gol. RONNY HARTMANN / AFP

O Borussia Dortmund quebrou a série de três empates consecutivos ao definir o triunfo contra o Wolfsburg, por 3 a 1, em cinco minutos. Este foi o tempo que levou para fazer três gols neste domingo, na Volkswagen Arena, pela 15ª rodada do Campeonato Alemão.

A vitória, a sétima na competição, levou o Dortmund para o sexto lugar, com 25 pontos, na briga por vaga nos principais torneios da Europa e atrás apenas de Bayern de Munique (36), Bayer Leverkusen (32), Eintracht Frankfurt (30), RB Leipzig (27) e Mainz (25).

O Wolfsburg, que viu cair a série de cinco triunfos consecutivos, ficou no 11º lugar, com 21 pontos. Esta foi a 16ª derrota para o Dortmund nos últimos 20 confrontos no Campeonato Alemão. Neste período, foram apenas duas vitórias e dois empates.

Precisando vencer para se aproximar dos líderes, o Dortmund foi para cima, mas não encontrou espaço na defesa do Wolfsburg. Aos 25, tudo mudou. O time da casa sofreu um 'apagão' e permitiu três gols do adversário e um período de cinco minutos. Após cobrança de escanteio, Malen completou para o fundo das redes.

Aos 28, Beier recebeu ótimo passe de Brendt e acertou um bonito chute da entrada da área para fazer 2 a 0. O Dortmund não tirou o pé e definiu a partida aos 30, quando Beier arriscou fraco e o goleiro Grabara acabou aceitando.

Com 3 a 0 de vantagem, o Dortmund passou a administrar o confronto e praticamente não correu risco. O Wolfsburg foi reagir apenas no segundo tempo. Aos quatro, Nmecha só não diminuiu, pois o goleiro Kobel fechou o gol ao fazer uma grande defesa para impedir a reação do time da casa.

Aos 13, Vavro, de cabeça, enfim marcou para os donos da casa, que comemoraram na sequência a expulsão de Gross. No entanto, quando todos esperavam uma pressão por parte do Wolfsburg, a partida caiu de produção. O Dortmund recuou, mas a equipe mandante sofreu na criação, não conseguiu assustar e acabou sendo superado pelo adversário.