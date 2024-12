"Deu Liga" reage ao sorteio do Mundial de Clubes 2025

Deu Liga vai comentar o sorteio do Mundial de Clubes 2025. Reprodução / YouTube GZH

Os grupos do Mundial de Clubes 2025 serão conhecidos nesta quinta-feira (5), a partir das15h, e o podcast "Deu Liga", que aborda assuntos do futebol europeu, vai acompanhar ao vivo o evento. No YouTube de GZH, os jornalistas Leonardo Oliveira, Valter Junior, Pedro Petrucci e Alex Torrealba vão comentar sobre as definições da competição, que vai ocorrer entre os dias 15 de junho e 13 de julho de 2025, nos Estados Unidos.

Serão 32 equipes que vão disputar o campeonato, com representantes dos seis continentes do planeta. Serão 12 clubes europeus e seis sul-americanos, com quatro representantes do Brasil: Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo.

O formato do sorteio será o mesmo da Copa do Mundo de seleções, com oito grupos de quatro times em cada. Os dois melhores avançam para as oitavas de final.

Confira os clubes e os potes do sorteio:

Pote 1

Palmeiras

Flamengo

Fluminense

River Plate

Real Madrid

Manchester City

PSG

Bayern de Munique

Pote 2

Chelsea

Porto

Benfica

Inter de Milão

Dortmund

Juventus

Atlético de Madrid

RB Salzburg

Pote 3

Botafogo

Boca Juniors

Ah-Ahly

Wydad Casablanca

Al-Hilal

Ulsan

Monterrey

León

Pote 4