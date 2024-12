Onze bairros de Passo Fundo irão receber obras da Corsan a partir de segunda-feira

Onze bairros de Passo Fundo, no norte gaúcho, devem receber intervenções da Corsan a partir de segunda-feira (9). A assinatura da ordem de serviço que permite o início das obras aconteceu nesta quinta-feira (5).

O investimento de R$ 5 milhões tem como objetivo ampliar o abastecimento de água dos bairros Valinhos, Hípica, Vera Cruz, Leão XVIII, Zacchia, Cohab Secchi, Fátima, Victor Issler, Cidade Nova, La Barra e Jerônimo Coelho.

O projeto das obras, que devem ser finalizadas até março de 2025, prevê a substituição das redes antigas de fibrocimento por canalizações mais modernas em PVC, que também permitirão um maior volume de distribuição de água.

Além disso, também será realizada a interligação de redes para fortalecer a pressão da água e a ativação de novos poços artesianos para reforçar o abastecimento nos bairros (confira abaixo as ações em cada local). As zonas escolhidas para as obras são pontos críticos de abastecimento de água no município, como afirma o gestor de relações internacionais da Corsan na região, Aldomir Santi.

— Já haviam sido feitas outras obras paliativas e temporárias. Agora faremos obras definitivas para solucionar esses problemas operacionais, como a falta de pressão e vazão. É importante entender que não vai cessar a falta de água por falta de energia elétrica, por queima de equipamento ou por rompimento de rede. Isso vai continuar acontecendo, mas não todo final de semana ou todo dia de intenso calor. Agora nós teremos o suficiente para abastecer — explica.

As empresas Hidrapasso e Elevor serão as responsáveis pelas obras. Os primeiros bairros a receber as modificações serão Vera Cruz, Hípica e Jerônimo Coelho.

Obras que serão executadas nos bairros

Bairro Vera Cruz

Substituição de 600 metros de redes de água na Avenida Rio Grande. Os tubos de fibrocimento de 200mm darão lugar a canalizações em PVC de 300mm. As obras ocorrerão entre a Rua Gelson Ribeiro e a Travessa do Triângulo. A troca trará benefícios operacionais como suportar pressões da água, evitar rompimentos e permitir maior vazão nos bairros Valinhos e Zacchia.

Bairro Hípica

Implantação de nova rede de água nas ruas Alegrete e São Sebastião. A atual canalização, de 50mm de diâmetro, será substituída por uma em PVC, de 150mm. A nova tubulação dará maior vazão de água e pressão, especialmente em horários de pico, e beneficiará moradores dos bairros Hípica, Leão XVIII e parte do Vera Cruz.

Bairro Jerônimo Coelho

A nova rede de água com 1,5 mil metros de extensão terá diâmetro de 200mm. A atual possui 50mm de diâmetro e continuará como um reforço para o abastecimento. A nova canalização sairá da Avenida Zero Hora, no bairro Cohab Secchi, passará pela rodovia RS-153 e seguirá até o reservatório que atende o bairro Jerônimo Coelho, na Rua Monteiro Lobato. Como irá atender exclusivamente esta comunidade, a tubulação proporcionará segurança operacional, maior vazão e pressão na rede de água.

Bairro Cohab Secchi

Ativação do poço artesiano para reforço de abastecimento do bairro. A estrutura fica localizada na esquina da rua Independência com a Willian Richard Schiler, e apresenta vazão de 20 mil litros de água por hora. A canalização de 100mm de diâmetro que será implantada pela Companhia ligará o poço até o reservatório do bairro Cohab.

Bairro Fátima