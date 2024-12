Presidente emérito da RBS, Jayme Sirotsky recebe prêmio da ARP por legado na comunicação

A Associação Riograndense de Propaganda (ARP) reverenciou, na noite desta quinta-feira (5), as mais de seis décadas de trabalho em favor da comunicação do presidente emérito do Grupo RBS, Jayme Sirotsky, por meio da entrega de uma distinção que destaca o legado do empresário conhecido pelo apego à inovação e a causas sociais. A entidade concedeu o Prêmio Lairson Kunzler, um dos mais importantes do salão realizado anualmente, por conta das contribuições de Jayme como empreendedor e dirigente de organizações nacionais e internacionais do setor, a exemplo da Associação Mundial de Jornais (ANJ), do Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar) e da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert).

— A escolha do seu Jayme tem base na própria missão dessa estrela (forma do troféu). Ela foi concebida para que a gente fizesse referência aos profissionais que fazem uma entrega correta, ética, cordial. Neste ano, homenageamos o seu Jayme pela forma dele conduzir as relações, sempre muito educado, um gentleman, e por ser alguém que sempre olhou para as necessidades do mercado com uma visão propositiva — afirmou o presidente da ARP, Fernando Silveira.

O empresário fundou a Mercur Publicidade, em 1956, ao lado do irmão Maurício Sirotsky Sobrinho. A parceria fraternal se repetiria no comando da RBS, empresa em que Jayme foi vice-presidente, presidente e presidente do conselho de administração. Construiu ainda uma sólida reputação como defensor de iniciativas envolvendo educação, cultura e liberdade de imprensa. Foi o primeiro latino-americano a assumir a presidência da Associação Mundial de Jornais, além de ter atuado como vice-presidente e membro do conselho da Sociedade Interamericana de Imprensa (SIP).

Impossibilitado de estar presente na cerimônia, Jayme agradeceu a premiação por meio de um vídeo exibido após a entrega da estrela dourada que leva o nome de Lairson Kunzler, publicitário morto em um assalto em 2014.