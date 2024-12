Com recorde de inscritos, ARP premia destaques da comunicação no RS

Tradicionais troféus em forma de estrela foram entregues na Casa NTX. Renan Mattos / Agencia RBS

Os profissionais e as empresas que mais se destacaram no universo da comunicação em 2024 no Rio Grande do Sul receberam, na noite desta quinta-feira (5), o prêmio da Associação Riograndense de Propaganda (ARP) que busca valorizar os bons exemplos da indústria criativa local. Os vencedores das 26 categorias do Salão ARP 2024 receberam o renomado troféu em forma de estrela no evento realizado na Casa NTX, em Porto Alegre.

O Grupo RBS foi agraciado com duas distinções: o presidente emérito, Jayme Sirotsky, recebeu o troféu Lairson Kunzler por seu legado na comunicação, e a empresa Pulso Creators (agência de marketing de influência) foi escolhida o melhor serviço de conteúdo digital.

Jayme, que nao pôde comparecer, agradeceu a homenagem por meio de um vídeo exibido no telão. O CEO da RBS, Claudio Toigo, recebeu o troféu em seu nome.

— Seu Jayme é uma inspiração viva para todos nós — declarou Toigo.

Leia Mais Presidente emérito da RBS, Jayme Sirotsky recebe prêmio da ARP por legado na comunicação

Nesta edição, a premiação organizada pela ARP contou com um número recorde de 411 cases inscritos - 71% a mais do que no ano anterior. Os destaques definidos como finalistas passaram pela avaliação de um júri técnico formado por mais de 70 profissionais de fora do Estado.

Prêmio máximo da noite, o reconhecimento de Empresário ou Dirigente de Comunicação do Ano foi entregue ao sócio-diretor do Grupo Imobi, Ricardo Silveira. A HOC levou a estrela de Agência do Ano, e a Eletromidia ganhou como Veículo do Ano. O Banrisul levou a premiação de Marca do Ano.

Para reconhecer a resiliência dos profissionais no ano em que o Rio Grande do Sul passou pela pior catástrofe climática de sua história, o tema do evento foi "A Estrela do Rio Grande". Também foram criadas duas categorias especiais para reverenciar a garra local: “Projeto Fênix” e “Prêmio Bravos RS”.

O Projeto Fênix foi uma iniciativa conduzida pela ARP com profissionais voluntários do mercado de comunicação, com duração de dois meses, com o objetivo de apoiar a recuperação de pequenos negócios afetados pela enchente de maio. O programa envolveu atividades como mentoria e oficinais virtuais. Já o Bravos RS tem como missão destacar iniciativas concebidas e realizadas por empresas, entidades ou pessoas com a intenção de apoiar a reconstrução do Rio Grande do Sul.

O presidente da ARP, Fernando Silveira, destacou o espírito de união da celebração que reuniu mais de 700 pessoas:

— Isso aqui não é sobre vencedores, é sobre todos nós, sobre todo o mercado, e o que nós podemos fazer juntos.

Leia Mais Salão ARP 2023 reconhece profissionais e empresas de comunicação do ano

Os premiados do Salão ARP 2024

Reconhecimento ARP

Michel Couto

Francisco Santos

Prêmio Lairson Kunzler

Jayme Sirotsky

Empresário(a) ou Dirigente de Comunicação do Ano

Ricardo Silveira (Imobi)

Agência do ano

HOC

Empresa de tecnologia do ano

ImobiAds

Marca do ano

Banrisul

Veículo do ano

Eletromidia

Serviço de conteúdo digital

Pulso Creators

Produção de áudio

Clamp.Music

Produção eletrônica e/ou digital

Estúdio Aluisio

Produção digital e/ou animação

Pé Grande

Serviços especializados

Brazo Midia

Profissional de atendimento ou representante de veículo

Daniela Sulzbach (Imobi)

Profissional de marketing do ano

Vannice Ramos (Banrisul)

Young do ano

Rodrigo Oliveira (DZ Estúdio)

Estudante do ano (ARP Academy)

Felipe Pyhus Julius (PUCRS)

Professor(a) do ano

Marcelo Aimi (ESPM)

Profissional de atendimento do ano

Graziela Kellermann (Escala)

Profissional de mídia do ano

Karla Barbosa (HOC)

Profissional de planejamento do ano

Juliana Luderitz (HOC)

Profissional de produção do ano

Monique Sabater (Matriz)

Redator(a) do ano

Cauã Teixeira (HOC)

Diretor(a) de arte do ano

Thomas Bauer (HOC)

Diretor(a) de criação do ano

Marlon Abrahão (HOC)

Projeto Fênix

Preto's Bar

Prêmio Bravos RS