Horóscopo do dia: confira a previsão para os 12 signos em 6 de dezembro

Arte / Agencia RBS

Nesta sexta (6), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco. As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Previsões dos signos para 6 de dezembro

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21 de março e 19 de abril

Dessa vez, não se trata de fazer qualquer coisa, mas de acertar o máximo possível no alvo, e isso requer constante reflexão, ainda que para sua alma isso signifique ter de se reprimir para não sair fazendo tudo de imediato.

Touro: nascidos entre 21 de abril e 20 de maio

Você sabe que tempos complexos vêm vindo por aí, mesmo que não tenha os detalhes de por onde se manifestarão. É importante criar defesas, mas tendo o cuidado de que essas defesas não se transformem na sua prisão.

Gêmeos: nascidos 21 de maio e 20 de junho

Não importa que recaia sobre sua responsabilidade o conserto de erros que você não tenha cometido, é irrelevante buscar culpados quando o que se necessita é recolocar tudo em seu trilho e continuar em frente. Faça sua parte.

Câncer: nascidos entre 21 de junho e 22 de julho

Tudo que andou conversando pode e deve se tornar realidade, mas há de se considerar o caminho com cuidado, evitando cair em promessas falsas de facilidades que, na prática, seriam inexistentes. Só confie no possível.

Leão: nascidos entre 23 de julho e 22 de agosto

É sobre as iniciativas que você pensa em tomar, elas precisam ser amadurecidas um pouco mais ainda, mesmo que você sinta o impulso de dar a largada o quanto antes. A pressa é inimiga da perfeição, todo mundo sabe disso.

Virgem: nascidos entre 23 de agosto e 22 de setembro

Os acertos possíveis são bastante desacertados para sua alma, porém, é o que, por enquanto, poderia ser feito. Aceite as condições atuais, porque ainda haverá muito espaço para evoluir e fazer tudo diferente.

Libra: nascidos entre 23 de setembro e 22 de outubro

Com a ajuda das pessoas certas, todas essas complexidades com que sua alma tem de lidar e com as que ainda terá de lidar se tornarão parte do cotidiano, sem grandes dramas, sem queixas desnecessárias. Viver, só isso importa.

Escorpião: nascidos entre 23 de outubro e 21 de novembro

Ainda que seja terrível para você, é importante saber esperar pelo momento certo, porque se você se deixa levar pelos impulsos urgentes, você colocará em marcha seus planos, mas de forma muito pouco amadurecida.

Sagitário: nascido entre 22 de novembro e 21 de dezembro

As mudanças que você vai ter de colocar em prática se assemelham a você cortar da própria carne, porque trazem consigo o questionamento de relacionamentos de longa data. Tudo tem o sabor da libertação.

Capricórnio: nascidos entre 22 de dezembro e 20 de janeiro

Preserve a sinceridade para com sua própria alma, evite criar histórias fantásticas para justificar que as coisas não são como deveriam. É melhor se dedicar a consertar tudo do que passar maquiagem na realidade.

Aquário: nascidos entre 21 de janeiro e 18 de fevereiro

A presença de pessoas de caráter marcante eclipsa um tanto sua própria presença, e não se trata de ficar competindo para ver que tem mais influência, mas de atuar de forma diplomática para dividir terreno. É por aí.

Peixes: nascidos entre 19 de fevereiro e 20 de março