"Mocha Mousse" é a cor do ano de 2025.

A Pantone , consultoria global que desenvolve sistemas codificados de organizações de cores, elegeu que a cor do ano de 2025 é a Pantone 17-1230 Mocha Mousse , um marrom suave "que transporte os sentidos para o prazer e a delícia".

A cor foi apresentada nesta quinta-feira (5), com um tom rico e acolhedor , o qual remete a elementos como cacau, chocolate e café.

"Infundido com elegância sutil e refinamento terroso, o Pantone 17-1230 Mocha Mousse apresenta um toque discreto e de bom gosto de glamour. Um tom marrom saboroso, Mocha Mousse nos envolve com seu calor sensorial", destacou a empresa no material de divulgação.