Corinthians diz que obteve decisão na Justiça para suspender bloqueios bancários

O Corinthians informou que obteve, nesta segunda-feira, uma medida liminar na Justiça que suspende os bloqueios judiciais e as execuções pelo prazo de 60 dias. De acordo com comunicado, a medida "visa organizar o fluxo e a ordem de pagamentos dos credores, justamente para que todos possam receber sem que ocorram bloqueios sucessivos nas contas bancárias do clube".