Atalanta derrota a Roma e fica na cola do líder Napoli no Campeonato Italiano

A Atalanta conseguiu um importante resultado fora de casa nesta segunda-feira ao impor uma vitória de 2 a 0 sobre a Roma. O triunfo como visitante colocou a equipe de Bérgamo na segunda colocação do Campeonato Italiano com 31 pontos. Líder isolado, o Napoli tem um a mais (32).

Já a Roma continua enfrentando dificuldades no Italiano. A derrota deixa o time na 15ª posição com 13 pontos. A proximidade com a zona de rebaixamento deixa o ambiente no clube ainda mais tenso. Em 14 partidas, foram apenas três vitórias até aqui.