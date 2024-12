Campeões da Libertadores são recebidos por milhares de torcedores no Rio: 'É tempo de Botafogo'

Campeão da Copa Libertadores, o Botafogo desembarcou na tarde deste domingo no Aeroporto do Galeão, de onde seguiu até o Mourisco Mar, sede de esportes aquáticos da agremiação, para iniciar o desfile em carro aberto rumo à Praça Nicarágua, na Enseada de Botafogo, passando pelo Aterro do Flamengo. Não faltaram provocações ao Atlético-MG, vice do torneio continental após a derrota por 3 a 1, no sábado, em Buenos Aires, na Argentina.

Os botafoguenses ocuparam os dois sentidos da Praia de Botafogo e boa parte da areia. Buzinas, fogos e músicas festivas não faltaram durante a festa. Os jogadores entraram no embalo e foram ovacionados conforme falavam do microfone do veículo.

John Textor, dono da SAF do Botafogo, repetiu um gesto de Túlio Maravilha ao exibir a bandeira do clube da janela do piloto do avião. Ao lado do presidente do clube, Durcésio Mello, deu vida ao grito de guerra "tempo de aleglia" ao vestir a camisa estátua do Manequinho com a camisa alvinegra.

Regados à cerveja e champanhe, os jogadores trocaram as horas de sono por uma festa que ficará marcada na história do clube. Um dos mais emocionados, o goleiro John, que chegou a ser vice-campeão da Libertadores, com o Santos, mandou um recado para a torcida.

"Fico muito feliz, agradeço a Deus por viver esse momento maravilhoso, desfrutando com essa torcida. Conseguimos ganhar um título muito importante para a história do Botafogo. Esse grupo merece. Estou sem dormir. Quando eu deitar vou poder ver a dimensão do que fizemos. Ainda não temos noção. Foi histórico para o clube. Estou feliz por fazer parte. Desfrutar dessa festa linda", afirmou em entrevista ao SporTV.

"Agora dá um alívio. Soubemos suportar muito bem essa Libertadores. Provamos nosso valor, a força do nosso time. Fomos coroados com um título maravilhoso, que a torcida merece. É tempo de Botafogo", completou.

Já Luiz Henrique lembrou das provocações dos rivais e mandou a real após as ruas do Rio de Janeiro serem tomadas por torcedores com a camisa preta e branca. "Um beijo para quem falou que não tem torcedor", disse.

Passada a festa, o Botafogo tentará recuperar as forças para ir em busca do título do Brasileirão. O time carioca volta a campo na quarta-feira, às 21h30, para enfrentar o Internacional, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 37ª rodada.