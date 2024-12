Biden indulta filho Hunter em casos de evasão fiscal e compra de arma

"Eu disse que não interferiria nas decisões do Departamento de Justiça e cumpri minha palavra, mesmo enquanto assistia ao meu filho sendo processado de forma seletiva e injusta", disse Biden no comunicado deste domingo.

"As acusações nos casos dele surgiram apenas depois que vários dos meus oponentes políticos no Congresso as instigaram para me atacar e se opor à minha eleição", acrescentou.