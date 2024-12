Oposição da Venezuela pede libertação de "presos políticos" e Maduro celebra Natal

Dezenas de opositores venezuelanos se manifestaram neste domingo (1º) pela libertação dos "presos políticos", a maioria detidos durante os protestos que ocorreram após a polêmica reeleição do presidente Nicolás Maduro, que, paralelamente, liderou um evento "em defesa do Natal".

"Estou cansada de viver em um país com tanta ditadura, quero ter liberdade", disse uma manifestante que pediu para não revelar seu nome, temendo ser presa. Ela vive no bairro 23 de Enero, um reduto chavista controlado por grupos aliados ao governo.

Maduro foi declarado reeleito após as eleições de 28 de julho para um terceiro mandato consecutivo de seis anos pela autoridade eleitoral, acusada de favorecê-lo. A oposição, liderada por Machado, acusa Maduro de fraudar as eleições, alegando que seu candidato, Edmundo González Urrutia, foi o verdadeiro vencedor.

"Internacionalmente, precisam agir", continuou, escondendo o rosto com uma máscara marcada com batom vermelho, símbolo adotado pela oposição para representar o sangue das vítimas dos protestos pós-eleitorais.

Protestos semelhantes ocorreram em outras cidades ao redor do mundo, como Bogotá, Buenos Aires, Washington, Madri e até Tóquio.

Em um ato paralelo, Maduro ironizou o uso do batom vermelho: "As pessoas tóxicas que pintam a boca de vermelho em vez de saírem para festejar... Devemos pintar nossas bocas de vermelho? O único que temos bem pintado de vermelho é o coração bolivariano e chavista".

"Senhora tóxica", disse ele em referência a Machado, "se você não pode parar de odiar e deixar a Venezuela seguir seu caminho de recuperação e prosperidade, pelo menos não cause mais danos. Basta!"

Os seguidores do chavismo usavam gorros de Papai Noel, e a primeira-dama, Cilia Flores, vestiu um suéter com a imagem de uma rena, parte do simbolismo natalino dos Estados Unidos.