Red Bull Bragantino cede empate para o Cruzeiro no fim e continua na zona de rebaixamento

Matheus Fernandes (E), do Bragantino, e Lucas Silva (D), do Cruzeiro, durante a partida.

O Red Bull Bragantino perdeu a chance de voltar a vencer após 11 jogos de jejum e de retornar a respirar na luta contra o rebaixamento no Brasileirão. Depois de sair na frente logo aos cinco minutos com Eduardo Sasha, o time paulista acabou cedendo o empate ao Cruzeiro no fim, por 1 a 1, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), neste domingo, em duelo válido pela 36ª rodada.