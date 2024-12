Alerrandro faz dois, Vitória supera o Fortaleza e garante permanência no Brasileirão

Alerrandro (C) é o grande nome do Vitória na temporada. Arisson Marinho / EC Vitória

O Vitória está livre da briga contra o rebaixamento no Brasileirão. Neste domingo (1º), o time baiano recebeu o Fortaleza no Barradão, em Salvador, no fechamento da 36ª rodada da competição nacional, e com dois gols de Alerrandro, ganhou por 2 a 0, buscando o alívio na tabela.

Com o resultado, o Vitória saltou para o 10° lugar, foi a 45 pontos e abriu sete de diferença para o Criciúma, primeiro time na zona de rebaixamento, restando seis pontos em disputa. Assim, garantiu sua permanência na Série A. Já o Fortaleza parou em 65, na quinta colocação, e não tem mais chances de título.

Mesmo jogando contra um concorrente ao título, o Vitória não se amedrontou em casa. Logo aos oito minutos, o time baiano conseguiu abrir o marcador com Alerrandro, que recebeu cruzamento de Lucas Esteves e empurrou para o fundo do gol.

O Fortaleza não levou perigo ao adversário após o gol, e em uma nova falha da defesa cearense, o Vitória foi mortal. Aos 36, João Ricardo falhou após passe de Titi, e Alerrandro aproveitou, ampliando o placar para o time da casa, que levou o jogo para o intervalo com 2 a 0 no marcador. Foi o 13º gol do camisa 9 que agora divide a artilharia com Yuri Alberto, do Corinthians.

Na volta para a segunda etapa, o Fortaleza não conseguiu reagir. O Vitória se fechou atrás e deu poucas chances para o adversário cearense, que pouco chegou com perigo. E a falta de objetividade quase custou caro. Aos 30, em escanteio, Edu mandou de cabeça, João Ricardo defendeu, e no rebote, Alerrandro deu assistência para Edu fazer o gol. Porém, o lance foi impugnado pelo VAR por impedimento.

Nos minutos finais, o time da casa quase fez mais um com Wagner Leonardo, que aos 36 mandou de cabeça e parou em milagre de João Ricardo. Do outro lado, o Fortaleza teve sua melhor chance com Pikachu, aos 40, mas Arcanjo também fez grande defesa e garantiu mais três pontos para o Vitória.

As equipes voltam a campo para a penúltima rodada do Brasileirão nesta quarta-feira. A partir das 20h, o Vitória joga novamente no Barradão, diante do Grêmio. Mais tarde, às 21h30, é a vez do Fortaleza encarar o Atlético-GO, no Antônio Accioly.

Já no domingo, as equipes se despedem da temporada a partir das 16h. O Vitória vai até o Maracanã, para enfrentar o Flamengo, enquanto os cearenses recebem o Internacional, no Castelão.

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA 2 X 0 FORTALEZA