Perto do "fim", Geromel alcança número de jogos de Grohe no Grêmio

Geromel celebra o segundo gol do Grêmio contra o São Paulo.

Ninguém foi mais festejado na Arena do que Pedro Geromel. Apesar da fase ruim do time, o ídolo gremista, cada vez mais próximo do fim de sua carreira, significou um elemento de alento para os quase 40 mil gremistas que apoiaram o time na vitória sobre o São Paulo.