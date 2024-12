Bucks e Thunder confirmam favoritismo e vão às semifinais da NBA Cup

Sem surpresas, Milwaukee Bucks e Oklahoma City Thunder venceram e garantiram suas vagas nas semifinais da NBA Cup. Giannis Antetokounmpo e Shai Gilgeous-Alexander foram os nomes das duas partidas disputadas na noite desta terça-feira. Agora os dois times aguardam as partidas desta quarta para conhecerem seus adversários na sequência do mata-mata.

Em Milwaukee, os Bucks contaram com grande performance de Damian Lillard nos minutos finais para superar o Orlando Magic por 114 a 109. O astro anotou nove dos seus 28 pontos nos últimos minutos da partida, marcada pelo equilíbrio. E ainda contribuiu com nove assistências.

Antetokounmpo não decepcionou e foi o cestinha da partida, com 37 pontos - obteve ainda sete rebotes. Bobby Portis terminou a noite com um "double-double": 22 pontos e 10 rebotes. Pelo Magic, os destaques foram Jalen Suggs, responsável por 32 pontos e nove rebotes, e Goga Bitadze, com dois dígitos em dois fundamentos diferentes - 12 pontos e 14 rebotes.

Com o resultado, os Bucks voltaram a avançar às semifinais da NBA Cup. É a única equipe que esteve nesta fase na primeira edição do torneio, no ano passado. O futuro adversário da equipe de Milwaukee vai sair do duelo entre New York Knicks e Atlanta Hawks, nesta quarta.

Também jogando em casa, o Oklahoma City Thunder superou o Dallas Mavericks por 118 a 104. Shai Gilgeous-Alexander brilhou com seus 39 pontos, oito rebotes e cinco assistências. Jalen Williams ajudou com 18 pontos e Isaiah Hartenstein terminou a noite com um "double-double" de 10 pontos e 13 rebotes.

O triunfo teve sabor de revanche para o Thunder, que havia sido eliminado justamente pelos Mavericks nas semifinais da Conferência Oeste na última edição dos playoffs da NBA - o Dallas venceu a série por 4 a 2, chegou à grande final, na sequência, e foi derrotado pelo Boston Celtics.

Pelos Mavericks, Naji Marshall e Klay Thompson foram os maiores pontuadores, com 19 cada. Luka Doncic contribuiu com um "double-double" de 16 pontos e 11 rebotes.

Na semifinal, o Thunder terá pela frente o vencedor do confronto entre o Golden State Warriors e o Houston Rockets.

Confira os resultados da noite desta terça-feira:

Milwaukee Bucks 114 x 109 Orlando Magic

Oklahoma City Thunder 118 x 104 Dallas Mavericks

Acompanhe os jogos desta quarta-feira:

New York Knicks x Atlanta Hawks