Amorim vence 1ª na Premier League

Nas duas primeiras partidas sob comando do novo treinador, o United conseguir marcar antes dos 90 segundos de jogo. Neste domingo, no Old Trafford, os torcedores dos Red Devils precisaram esperar 34 minutos para comemorar o primeiro dos dois gols de Marcus Rashford.

O resultado levou o time de Manchester à metade superior da classificação do Inglês, na nona posição, com 19 pontos . Antes do início da 13ª rodada, o United ocupava apenas a 13ª posição. O Everton estaciona nos 11 pontos e ocupa a 15ª posição.

Os gols da partida contaram com coincidências curiosas. Rashford abriu o placar com assistência do português Bruno Fernandes. Sete minutos depois, Zirkzee marcou também com passe do português. No segundo tempo, Rashford anotou seu segundo gol com assistência de Diallo, aos 6 minutos. Zirkzee também marcou seu segundo gol com participação de Diallo.