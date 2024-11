Na Argentina Notícia

Wanda Nara denuncia Mauro Icardi por violência de gênero

Ex-esposa do jogador do Galatasaray e também do ex-gremista Máxi Lopez alega ter sofrido agressões psicológicas e emocionais durante o relacionamento

14/11/2024 - 17h14min Atualizada em 14/11/2024 - 18h26min