Atual campeã e uma das principais favoritas em Riad, a polonesa Iga Swiatek está eliminada do WTA Finals ainda na primeira fase, mesmo passando de maneira arrasadora pela russa Daria Kasatkina, substituta de Jéssica Pegula, machucada. A número 2 do mundo deu adeus no saldo de sets após a checa Barbora Krejcikova, ganhadora de Wimbledon, superar a norte-americana Coco Gauff também em sets diretos.