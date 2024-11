São Paulo vê reservas entrarem para decidir e vencer Athletico-PR em jogo truncado

O São Paulo teve mais dificuldade que o previsto para bater o Athletico-PR, pela 33ª rodada do Brasileirão, neste sábado. Apesar de ter superioridade técnica, o time são-paulino não conseguiu converter a alta posse de bola em efetividade no ataque. Os gols saíram somente na segunda etapa, sempre em cruzamentos. Luciano abriu o placar, e Julimar respondeu. Quando o empate parecia persistir, Zubeldía lançou mão das entradas de Jamal Lewis e André Silva, que participaram da jogada do gol da vitória.