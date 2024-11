Em um duelo direto contra o rebaixamento, o Red Bull Bragantino apenas empatou sem gols com o Atlético-GO e voltou a ocupar as últimas posições do Campeonato Brasileiro. Este resultado no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO), aliado à vitória do Juventude por 2 a 1 sobre o Bahia, colocou o time paulista na 17ª colocação, com 36 pontos, dentro da zona de rebaixamento.