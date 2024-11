A polícia peruana deu mais uma passo para tentar acabar com a corrupção no futebol do país. Nesta quinta-feira, Agustín Lozano, presidente da Federação Peruana de Futebol (FPF), foi preso preventivamente em Lima acusado de extorquir clubes locais para que cedessem seus direitos televisivos em esquema de lavagem de dinheiro.