Com a intenção de fazer o elenco do Palmeiras esquecer rapidamente a derrota no clássico para o Corinthians na Neo Química Arena, o técnico Abel Ferreira orientou um treino nesta terça-feira pela manhã, dez horas após o revés de 2 a 0. O motivo é que o time ainda luta pelo título do Campeonato Brasileiro e volta a jogar na sexta-feira frente ao Grêmio, no Allianz Parque.