Com os olhos lacrimejados, Luisa Baptista não conteve a emoção ao participar da etapa de Brasília da Copa do Mundo de triatlo. A brasileira trotou por cinco minutos e recebeu uma medalha de ouro simbólica. Ela foi muito festejada pelo público que esteve presente no evento, incluindo seus familiares. A alegria estava estampada no rosto da atleta que deu um longo e apertado abraço em sua mãe.