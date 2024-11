Bem-sucedida na bola parada, a seleção da França derrotou a Itália por 3 a 1, neste domingo (17), no estádio San Siro, em Milão. O resultado fez o time francês saltar para a liderança do Grupo 2 da "primeira divisão" da Liga das Nações da Uefa. De quebra, a equipe visitante devolveu o placar da derrota que sofreu em casa para os italianos, no início da fase de grupos.