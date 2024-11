A Inglaterra selou seu retorno à elite da Liga das Nações ao golear a Irlanda por 5 a 0 neste domingo (17) em Londres. Os ingleses terminaram no topo do Grupo 2 da Liga com 16 pontos, enquanto a Grécia foi a segunda colocada, com 15, e disputa um playoff em março de 2025 para definir seu futuro na competição.