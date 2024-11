O fotógrafo Nuremberg José Maria, que teve três dedos do pé quebrados por conta de uma bomba arremessada no gramado da Arena MRV na final da Copa do Brasil, neste domingo, falou com o GE sobre o momento e como está lidando com a situação. Ele, que também cobre outros esportes, disse ainda não saber se vai voltar a trabalhar no estádio do Atlético-MG.