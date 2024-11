Em um jogo aberto e recheado de oportunidades para os dois lados, Manchester United e Chelsea empataram por 1 a 1 no clássico da décima rodada do Campeonato Inglês, neste domingo, no estádio Old Trafford, em Manchester. Bruno Fernandes, de pênalti, inaugurou o placar para os anfitriões, mas Caicedo, logo em seguida, anotou para o conjunto azul.