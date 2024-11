Ausente na última convocação do técnico Dorival Júnior para os próximos compromissos da seleção brasileira nas Eliminatórias para a Copa do Mundo, Evanilson, brilhou na vitória do Bournemouth por 2 a 1 sobre o Manchester City, neste sábado (2), no Vitality Stadium por 1 a 0, pela décima rodada do Campeonato Inglês, que tem um novo líder. O Liverpool assumiu a ponta ao bater o Brighton, de virada, por 2 a 1.