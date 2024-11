A cazaque Elena Rybakina é considerada uma das principais tenistas do circuito mundial, mas viveu uma temporada de 2024 atípica, com muitas desistências de competições por lesões ou sem explicações claras. Querendo "melhorar", como frisou nesta sexta-feira (1), a jogadora de 25 anos anunciou acordo com Goran Ivanisevic para ser seu técnico em 2025. O croata já treinou o sérvio Novak Djokovic.