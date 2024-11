Alívio. Este era o sentimento de Fábio Carille após a vitória que praticamente sacramentou o retorno do Santos à elite do Campeonato Brasileiro. Com o triunfo alvinegro por 3 a 0 sobre o Vila Nova, neste sábado, na Vila Belmiro, o clube torce para que o Ceará não vença o Avaí, neste domingo, para confirmar a volta à Série A.