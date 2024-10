Principal favorito ao título do ATP 500 de Viena, na Áustria, o alemão Alexander Zverev foi eliminado nas quartas de final do torneio. Após vencer o set inicial contra o italiano Lorenzo Musetti, ele cedeu a virada, com parciais de 2/6, 7/6 (5) e 6/4. A partida, realizada nesta sexta-feira (25), teve 2h37min de duração.