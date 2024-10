Após duas vitórias no qualifying para chegar á chave principal do ATP 500 de Viena, na Áustria, o brasileiro Thiago Wild foi eliminado pelo russo Karen Khachanov, nesta quarta-feira (23). Com parciais de 6/2 e 6/4, em uma hora e 28 minutos de jogo, o ex-top 10 do ranking mundial garantiu vaga nas oitavas de final, onde irá encarar o norte-americano Brandon Nakashima, que surpreendeu o compatriota e quarto cabeça de chave, Tommy Paul.