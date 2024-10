Chegou ao fim oficialmente nesta terça-feira (22) a carreira do austríaco Dominic Thiem. O tenista de 31 anos havia anunciado no começo do ano que se despediria no torneio caseiro e a queda logo na estreia do ATP 500 de Viena marcou sua última aparição como profissional. O ato final foi diante do jovem italiano Luciano Darderi, vencedor por 7/6 (6) e 6/2 após uma hora e 32 minutos de partida.