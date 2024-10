Novak Djokovic venceu Rafael Nadal, neste sábado, pela disputa do terceiro lugar do Six Kings Slam, torneio de exibição que acontece em Riad, na Arábia Saudita. O sérvio marcou 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/6 (7/5). Este foi o último duelo clássico da carreira de Nadal, que, aos 38 anos, anunciou a aposentadoria no final do ano.