A décima edição da Supercopa Brasil masculina de vôlei foi disputada na sexta-feira (18), em São Luís, no Maranhão, e terminou com vitória de seu maior campeão. Pela sexta vez na história, o Sada Cruzeiro (MG) ergueu o troféu do torneio que reúne os vencedores da Superliga e Copa Brasil, após bater o Sesi-Vôlei Bauru (SP) por 3 sets a 1, parciais de 25/17, 25/27, 25/27 e 25/18.