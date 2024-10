Com o apoio da torcida na Arena UniBH, em Belo Horizonte (MG), o Minas Tênis Clube conquistou sua primeira vitória na Superliga feminina de vôlei 2024/25. As Guerreiras de Aço venceram o Abel Moda Vôlei, de Brusque (SC), na sexta-feira (18), por 3 sets a 0, com parciais 25/19, 25/22 e 25/12. O jogo que marcou a estreia das duas equipes durou uma hora e 21 minutos.