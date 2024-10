Clubes que disputam a Superliga C de vôlei feminino enviaram ofício à Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) solicitando punição ao Flamengo, que garantiu acesso à Superliga B ao ficar com o título da região sudeste do torneio. Vôlei Louveira e Realizar Santos Fupes denunciaram o time carioca, acusado de escalar de forma irregular duas atletas durante a competição: Juliana Becker, de 27 anos, e Rebeca Bispo, de 33.