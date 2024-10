Depois de mais de um ano afastado por lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, Neymar foi relacionado para o próximo compromisso do Al-Hilal, marcado para esta segunda-feira (21), às 13h (horário de Brasília). A equipe saudita enfrenta o Al Ain, nos Emirados Árabes Unidos, pela Champions League Asiática.