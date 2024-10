Neymar completa nesta quinta-feira (17) um ano sem entrar em campo, após romper o ligamento cruzado do joelho esquerdo e machucar dois meniscos. Mesmo assim, o camisa 10 do Al-Hilal e da Seleção fica atrás somente de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi na lista de atletas mais bem pagos do mundo.