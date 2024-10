Na noite de 17 de outubro de 2023, o Uruguai vencia a Seleção Brasileira já no primeiro tempo do confronto no Centenário, em Montevidéu, pela quarta rodada das Eliminatórias. Próximo das 22h (horário de Brasília), já nos acréscimos da etapa inicial, De La Cruz trombou com Neymar, que caiu no chão e, no mesmo instante, pediu ajuda médica.