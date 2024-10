A 10º rodada do Campeonato Italiano termina apenas na quinta-feira, mas os concorrentes do Napoli na briga pelo título entrarão em campo pressionados. Isso pelo fato de o líder isolado continuar empilhando resultados positivos. Nesta terça, os comandados de Antonio Conte visitaram o Milan, no San Siro, e ganharam por 2 a 0, subindo para os 25 pontos, sete a mais que a vice-líder Internazionale e oito na frente da Juventus - ambas jogam nesta quarta.