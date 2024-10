A Juventus conseguiu arrancar um empate em 4 a 4 com a Inter de Milão neste domingo graças a um atacante turco de 19 anos que jogou o clássico por pouco mais de 30 minutos. Kenan Yildiz entrou em campo aos 16 minutos do segundo tempo substituindo Weah, quando o Inter tinha vantagem de 4 a 2 no placar.