O Liverpool foi a Londres enfrentar neste domingo o Arsenal pela 9ª rodada do Campeonato Inglês, no Emirates Stadium, para tentar reaver a liderança do torneio tomada no último sábado pelo Manchester City. Apesar do excelente jogo, o empate em 2 a 2 acabou sendo insuficiente para a equipe do técnico Arnie Slot se manter no topo.