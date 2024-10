A 60ª edição do Mr. Olympia começa em 10 de outubro e promete mais uma grande disputa entre Ramon Dino e Chris Bumstead, o CBum. Os dois competem na categoria Classic Physique. No ano passado, o brasileiro foi o vice-campeão , atrás só do canadense — em 2022, o topo do pódio foi o mesmo. Assim, Dino busca seu primeiro título no maior campeonato de fisiculturismo do mundo, que ocorre em Las Vegas, no EUA.