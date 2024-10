O Minas Tênis Clube é o campeão do Torneio de Abertura da temporada 2024-25 do NBB. Nesta sexta-feira (4), na decisão disputada no Ginásio Nílson Nélson, em Brasília, o time mineiro derrotou o Vasco da Gama (RJ) por 76 a 52 e ficou com o primeiro título da temporada.