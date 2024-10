Após a disputa de três etapas e 93 jogos, o campeão do NBB Trio será conhecido neste sábado (5). Serão 12 equipes na disputa pelo título e o prêmio de R$ 30 mil. O vice vai faturar R$ 15 mil e o terceiro colocado leva R$ 10 mil. As partidas serão realizafas debaixo do Viaduto do Chá, no Vale do Anhangabaú, em São Paulo.